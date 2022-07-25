ЗСУ завдали росіянам значних втрат на Харківському напрямку, – ГШ

Фото з ФБ Володимире Зеленського

Підрозділи Сил оборони завдали росіянам значних втрат на Харківському напрямку, в районі сіл Цупівка-Дементіївка. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 25 липня. Зазначається, що на Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. “В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук