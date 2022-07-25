Home / Війна / ЗСУ завдали росіянам значних втрат на Харківському напрямку, – ГШ

ЗСУ завдали росіянам значних втрат на Харківському напрямку, – ГШ

25/07/2022 18:52

Підрозділи Сил оборони завдали росіянам значних втрат на Харківському напрямку, в районі сіл  Цупівка-Дементіївка.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у понеділок, 25 липня.

Зазначається, що на Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. 

Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки. 

“В результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат”, – йдеться в повідомленні. 

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 152 – 25.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За підтримку російської агресії: СБУ затримала лівого активіста Чемериса

За підтримку російської агресії в Києві був затриманий Володимир Чемерис – колишній народний депутат України, активіст лівих поглядів і правозахисник, який працював у руслі російської пропаганди. Про арешт Чемериса...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse