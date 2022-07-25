У “Північного потоку” несподівано зламалася ще одна турбіна

Російська компанія “Газпром”, яка забезпечує прокачування газу до Європи трубопроводом “Північний потік-1”, в понеділок оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, через що пропускна потужність газогону зменшиться ще більше.
Про це йдеться в пресрелізі “Газпрому” у понеділок, 25 липня.
“У зв’язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту… “Газпром” зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції “Портова”, – повідомили в компанії.
Там додали, що від середи пропускна спроможність КС “Портова” становитиме до 33 мільйонів кубометрів на добу. Таким чином, постачання газу “Північним потоком” впаде до 20% від заявленої потужності.
На цьому тлі ціна газу в Європі, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до 1860 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє “Економічна правда” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.
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