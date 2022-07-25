Home / Війна / У “Північного потоку” несподівано зламалася ще одна турбіна

У “Північного потоку” несподівано зламалася ще одна турбіна

25/07/2022 19:49

Російська компанія “Газпром”, яка забезпечує прокачування газу до Європи трубопроводом “Північний потік-1”, в понеділок оголосила про зупинку ще одного газотурбінного двигуна, через що пропускна потужність газогону зменшиться ще більше.

Про це йдеться в пресрелізі “Газпрому” у понеділок, 25 липня.

“У зв’язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту… “Газпром” зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції “Портова”, – повідомили в компанії.

Там додали, що від середи пропускна спроможність КС “Портова” становитиме до 33 мільйонів кубометрів на добу. Таким чином, постачання газу “Північним потоком” впаде до 20% від заявленої потужності.

На цьому тлі ціна газу в Європі, за даними біржі ICE Futures, різко зросла до 1860 доларів за тисячу кубометрів, повідомляє “Економічна правда” з посиланням на “Інтерфакс-Україна”.

Читайте також:
Росія відновила постачання газу до Німеччини через “Північний потік-1”

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

За підтримку російської агресії: СБУ затримала лівого активіста Чемериса

За підтримку російської агресії в Києві був затриманий Володимир Чемерис – колишній народний депутат України, активіст лівих поглядів і правозахисник, який працював у руслі російської пропаганди. Про арешт Чемериса...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse