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Росія відновила постачання газу до Німеччини через “Північний потік-1”

21/07/2022 09:06

Після технічного обслуговування “Північного потоку-1” вранці в четвер знову почалися постачання газу німецько-російським газопроводом.

Про це заявив представник компанії-оператора Nord Stream AG, пише “Європейська правда” з посиланням на Spiegel.

Представник повідомив, що обсяги постачання газу були заявлені приблизно на тому ж рівні, що й до техобслуговування, тобто близько 67 мільйонів кубометрів на добу. Це відповідає приблизно 40% використання максимальної потужності.

Проте заявлені кількості можуть змінюватися протягом дня за умови попереднього повідомлення.

“Останнім часом було побоювання, що Росія може використати оголошені ремонтні роботи, щоб назавжди зупинити подачу газу до Німеччини. У Москві наголошували, що повне припинення постачання газу “Північним потоком-1” пов’язане із терміново необхідними роботами на інфраструктурі газопроводу, але насамперед із виходом з ладу турбіни “Siemens”, привезеної до Канади для ремонту”, – нагадує “Європравда”.

Досі неясно, скільки газу Росія тепер хоче постійно транспортувати трубопроводом. До припинення постачання 10 днів тому завантаження балтійського трубопроводу складало лише 40%. Останні кілька днів з’явилися ознаки того, що Росія може ще більше скоротити обсяги постачання газу. На це вказують так звані номінації — резервування пропускної спроможності трубопроводів.

Ці замовлення на транзит газу газопроводом “Північний потік-1” у четвер залишилися на зниженому рівні. Глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер повідомив, що так звані номінації на “Північний потік-1”, як і раніше, становлять близько 30% потужності.

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