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Перші три німецькі артустановки Gepard уже в Україні

25/07/2022 13:40

Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки “Гепард” уже доставлені в Україну та передані на потреби Збройних сил.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок, 25 липня, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

“Поки що від Німеччини, можу сказати, сьогодні офіційно зайшло три перші «Гепарди». Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передані кілька десятків тисяч набоїв. І відповідно, ми очікуємо перших 15 «Гепардів». Три сьогодні заїхало в Україну, і вони вже в розпорядженні ЗСУ», – сказав міністр, якого цитує “Укрінформ”.

На запитання, чи отримає Україна німецькі танки, міністр зазначив: “Я маю надію, що так. Ймовірно, ми розпочнемо з однієї з дружніх країн, в яких є танки «Леопард», які готові нам передати. Це європейські країни. І спочатку наш план, що це буде декілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів, найімовірніше в країнах Балтії”.

За словами Резнікова, вже є домовленості про використання полігонів міжнародних партнерів для навчання українських військових.

Він додав, що після того, як будуть готові екіпажі, “продовжиться розмова про постачання сучасних танків”.

За словами міністра, ідеться не лише про танки “Леопард”, а й про “Абрамси” та ін.

Нагадаємо, Німеччина оголосила про готовність передати Україні 50 самохідних зенітних установок Gepard наприкінці квітня.

Довідково

Зенітна самохідна установка Gepard оснащена двома 35-мм автоматичними гарматами, призначена для знищення повітряних цілей на відстані до 4 км та на висоті до 3 км. Експлуатувалися з 1976 року, були виведені зі складу Бундесверу близько десяти років тому.

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