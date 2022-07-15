Німеччина передала Україні 80 пікапів для ЗСУ

За три тижні Німеччина передала вісімдесят пікапів для потреб Збройних сил України.
Про це в п’ятницю, 15 липня, інформує пресслужба посольства ФРН.
“Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил”, – йдеться в повідомленні.
#МиРазом Протягом останніх трьох тижнів Німеччина передала Україні 80 пікапів 🚙🚙 для Збройних Сил України. #StandWithUkraine @AA_stabilisiert pic.twitter.com/o2BbkBo4L4
— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 15, 2022
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