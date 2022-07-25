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Між Україною та Гватемалою скасовано візовий режим

25/07/2022 20:31

Україна та Гватемала уклали між державами міжурядову угоду щодо скасування візових вимог.

Про це у понеділок, 25 липня, повідомив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на брифінгу з президентом Гватемали Алехандро Джамматтеї під час його візиту до Києва.

“Радий повідомити, що в межах візиту було укладено міжурядову угоду про взаємне скасування візових вимог. Упевнений, що це тільки сприятиме розвитку бізнесу та соціальних зв’язків між нашими країнами та народами”, – заявив Зеленський, його цитує агентство “Інтерфакс-Україна”.

За словами президента, між державами також розпочато торговельно-економічний діалог для реалізації проєктів без посередників. Одночасно гватемальська сторона підтвердила зацікавленість у закупівлі української агропродукції та налагодженні з Україною торговельних зв’язків.

Окрім того, як зазначив Зеленський, сторони домовилися й надалі об’єднувати спільні зусилля на міжнародних майданчиках із метою подальшої ізоляції Росії та збільшення для неї ціни за розв’язану війну.

“Хочу подякувати (голові Гватемали – Н.) за підтримку санкційної політики проти РФ. Радий, що Гватемала готова приєднатися до просування ініціативи створення спеціального трибуналу проти Росії за злочин агресії проти народу України”, – зазначив він.

Президент України також запросив Алехандро Джамматтеї взяти участь у саміті “Кримської платформи”, який відбудеться 27 серпня у режимі онлайн.

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