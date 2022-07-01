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З 1 липня запрацював візовий режим з РФ

01/07/2022 11:32

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко нагадав, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації.

Про це він написав на сторінці у ФБ.

“Відсьогодні (з 1 липня – Н.) на кордоні почало діяти рішення уряду про припинення безвізових поїздок для росіян… Візовий режим також дозволить посилити безпеку нашої держави. Тепер мету своєї поїздки до України кожному росіянину доведеться обґрунтовувати заздалегідь. Та хочу попередити громадян РФ: навіть якщо отримали візу, розслаблятися не варто! Це ще не гарантує безперешкодний в’їзд до України. Адже власники візи мусять відповідати й іншим умовам перетину українського кордону. І прикордонники обов’язково їх перевірятимуть. А за наявності обґрунтованих підстав, візу буде скасовано на місці!”, – написав він.

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Україна

З 1 липня запрацював візовий режим з РФ

Голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко нагадав, що з 1 липня почало діяти рішення про візовий режим з громадянами Російської Федерації. Про це він написав на сторінці у ФБ....

Війна з Росією

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