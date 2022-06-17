Україна запроваджує візовий режим із Росією, – Зеленський

Із 1 липня 2022 року Україна запроваджує візовий режим в’їзду для громадян Російської Федерації.
Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба президента у телеграмі.
“У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України”, – цитує пресслужба президента Володимира Зеленського.
Зазначається, що уряд нині має ухвалити це важливе рішення – постанову “Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією”.
Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян Російської Федерації.
Читайте також:
Спільнота “Мова об’єднує” закликає Раду невідкладно ухвалити законопроєкти про заборону російських книжок і музики
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!