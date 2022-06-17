Україна запроваджує візовий режим із Росією, – Зеленський

Із 1 липня 2022 року Україна запроваджує візовий режим в’їзду для громадян Російської Федерації.



Про це в п’ятницю, 17 червня, інформує пресслужба президента у телеграмі.

“У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету Міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України”, – цитує пресслужба президента Володимира Зеленського.

Зазначається, що уряд нині має ухвалити це важливе рішення – постанову “Про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією”.

Згідно із запланованим рішенням Кабінету Міністрів, з 1 липня 2022 року Україна запровадить візовий режим в’їзду для громадян Російської Федерації.

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