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Спільнота “Мова об’єднує” закликає Раду невідкладно ухвалити законопроєкти про заборону російських книжок і музики

17/06/2022 13:26

Громадська ініціатива “Мова об’єднує” закликає народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкти №№ 6287, 7459, 7273-д.

Про це йдеться у зверненні спільноти, опублікованому в п’ятницю, 17 червня.

“«Мова об’єднує» підтримує дії влади, спрямовані на ухвалення законопроєктів, що звільняють український культурно-інформаційний простір від російських впливів і стимулюють розвиток національних культурних індустрій. Ми закликаємо Верховну Раду України оперативно розглядати і підтримувати такі законопроєкти”, – йдеться в зверненні.

Законопроєкт №6287 “Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження” внесений 64 депутатами з різних фракцій ще торік. Він передбачає підтримку книгарень, що продають книжки українською мовою, а також державні сертифікати на купівлю книг для дітей. Парламент ухвалив цей проєкт у першому читанні в січні 2022 року, профільний комітет пропонує ухвалити цей закон у другому читанні та в цілому.

Законопроєкт №7459 “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України” забороняє імпорт видавничої продукції з Росії та Білорусі, видання і продаж книг авторства громадян РФ, сприяє виданню книг українською мовою та перекладам на українську творів світової літератури, запроваджує механізми захисту від російської пропаганди. Профільний комітет пропонує ухвалити законопроєкт за основу і в цілому.

Розроблений у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики законопроєкт №7273-д “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора” передбачає заборону публічного виконання фонограм авторів і виконавців – громадян Росії, підтримку національного музичного продукту, збільшення частки української мови в радіоефірі, стимулювання трансляції україномовних дитячих та освітніх телепрограм. Комітет рекомендує ухвалити проєкт за основу і в цілому.

“Звертаємо увагу, що ці законопроєкти напрацьовані і внесені на основі широкого консенсусу, підтримані представниками всіх фракцій парламенту, їх ухвалення є важливим для захисту національної безпеки й культурно-інформаційного простору. Зволікання з їх розглядом не може мати розумних виправдань”, – вважають активісти “Мова об’єднує”.

Автори звернення закликають ухвалити зазначені законопроєкти в цілому вже на найближчому пленарному засіданні.

Також вони висловили сподівання, що парламент активізує зусилля щодо повного звільнення від Росії усіх сфер життя в Україні.

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Україна

Спільнота “Мова об’єднує” закликає Раду невідкладно ухвалити законопроєкти про заборону російських книжок і музики

Громадська ініціатива “Мова об’єднує” закликає народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкти №№ 6287, 7459, 7273-д. Про це йдеться у зверненні спільноти, опублікованому в п’ятницю, 17 червня. “«Мова об’єднує» підтримує дії...

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