У Польщі зібрали $5 млн на “Байрактар” для України

У Польщі номінально завершився збір коштів на Bayraktar для України – зібрано 22,5 мільйонів злотих (близько 5 мільйонів доларів США).

Загалом до акції “Купімо Україні Bayraktar“, що тривала на краудфандинговій платформі Zrzutka.pl, долучилося понад 200 тисяч людей, повідомляє “Укрінформ“.

Водночас ініціатор збору коштів на Bayraktar для України, відомий громадський діяч, політолог і журналіст Славомир Сєраковський зазначив, що кампанія зі збору коштів триватиме ще кілька днів – з огляду на те, що залишається багато охочих до неї долучитися.

За словами Сєраковського, в неділю “на фінішній прямій” до збору коштів прагнули долучитися так багато людей, що сервери платформи Zrzutka.pl тричі зависали.

Як запевнив журналіст, надлишок зібраних “на Байрактар” коштів буде переведено на рахунок ЗСУ в Нацбанку України.

Раніше Сєраковський повідомляв, що деякі “сигнали” свідчать: компанія-виробник Baykar Makina може знову передати Україні БПЛА Bayraktar TB2 безкоштовно, як раніше вже робила це після збору коштів на Bayraktar для України в Литві та в рамках проєкту “Народний Bayraktar” Сергія Притули.

Збір коштів на Bayraktar для України у Польщі було оголошено 28 червня.

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