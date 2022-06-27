Компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три “Байрактари”, на які назбирав кошти Притула

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Турецька компанія Baykar безкоштовно надасть Україні три розвідувально-ударні безпілотні літальні апарати “Байрактари”, на які зібрав 600 млн грн Фонд Сергія Притули.

Про це ввечері в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба компанії.

“Компанія Baykar обізнана, що кампанія по збору коштів під назвою “Народний Bayraktar” успішно зібрала суму для придбання кількох БПЛА Bayraktar TB2 для українців для захисту своєї Батьківщини.

Бізнесмени та звичайні люди внесли кошти – малі й великі – для досягнення цієї мети протягом кількох днів”, – йдеться в повідомленні.

Компанія Baykar не прийматиме оплату за три безпілотники і безкоштовно відправить їх на фронт.

“Ми просимо натомість зібрані кошти спрямувати на допомогу в боротьбі народу України. Ми зворушені цією солідарністю та рішучістю перед обличчям, здавалося б, нездоланних викликів. Компанія Baykar молиться про справедливе розв’язання та тривалий мир”, – зазначила пресслужба Baykar.

Нагадаємо, 22 червня волонтер та громадський діяч Сергій Притула оголосив про збір 500 мільйонів гривень на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для українських військових.

За три дні фонд зібрав 600 млн грн і вирішив купити чотири БПЛА.

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