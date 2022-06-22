У Притули – день народження, і він оголосив збір коштів на три “Байрактари”. Вже є 40 млн

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Волонтер та громадський діяч Сергій Притула оголосив про збір 500 млн грн на закупівлю трьох безпілотників Bayraktar для українських військових.

Про збір коштів він оголосив у середу, 22 червня, на своїй сторінці у ФБ.

У свій день народження (сьогодні йому виповнився 41 рік) Притула зазначив, що йому не потрібні подарунки чи пафосні привітання.

“Один з моментів, який вкрай розчулює мене в останні місяці, це коли у соцмережах хтось тегає мене чи наш фонд у дописах, суть яких зводиться до простої формули: «друзі, у мене сьогодні День Народження, не даруйте мені подарунків, задонатьте на фонд Притули, краще купимо щось для наших захисників». Я хочу бути, як Ви! Сьогодні мені 41. Мені не потрібні подарунки чи пафосні привітання. Все про що я мрію у свій ДН – це наша перемога!”, – розповів Притула.

Зокрема, волонтери планують придбати для українських військових безпілотники Bayraktar, які будуть допомагати знешкоджувати ворогів.

“Годі просто лайкати відосики з результатами роботи Байрактарів. Станьмо співавторами цих відео! Кошти колосальні, але чи є щось дорожчим за життя наших воїнів?!”, – написав Сергій Притула.

Для придбання трьох БПЛА необхідно 500 млн грн. Проте Притула впевнений, якщо допоможуть люди та бізнес, гроші вдасться зібрати швидко.

“Я вірю в те, що за тиждень ми зможемо зібрати гроші для покупки трьох Bayraktar. Початок цього збору робить наш фонд, з тих грошей, які ви нам уже дали, ми акумулювали для цього проекту 2 млн доларів, залишилося зібрати ще 13 млн доларів. Це проект Народний Bayraktar. Полетіли”, – наголосив Притула.

Станом на 18:30 вже зібрано понад 40 мільйонів гривень.

Також виручені кошти від продажу картини Притули також скерують до цієї загальної суми.

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