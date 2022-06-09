Від Ройтбурда до Подерв’янського: Фонд Притули проводить аукціон воєнних картин, щоб купити 50 “валькірій” для ЗСУ

Аукціонний дім “Дукат” та Фонд Сергія Притули проводять аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 комплексів безпілотників “Валькірія” на потреби ЗСУ.
Про це “Новинарні” повідомили у фонді Притули.
Аукціон триватиме 8-15 червня. Відбуватиметься він на сайті аукціонного дому “Дукат”.
“Колекція аукціону – це перша рефлексія українських художників про війну. Усі роботи зібрані аукціонним домом «Дукат», колекціонерами Дар’єю Добріян та Ігорем Понамарчуком. Деякі роботи закінчені за лічені дні до початку повномасштабного наступу Росії або ж написані у перші дні під впливом трагічних подій”, – розповіли у фонді.
Галерея “Дукат” пропонує можливість експонування цих картин у майбутньому Музеї Перемоги. Його створення зараз обговорює культурна спільнота України. Картини залишатимуться у власності тих, хто придбає їх на аукціоні, а поряд із роботами розміщуватимуться іменні таблички благодійників, які придбали ці полотна та зробили інвестицію в перемогу України.
“Інвестуйте в перемогу – купуйте картини для музею Перемоги!” – закликає фонд Притули.
Кошти підуть на закупівлю комплексів БПЛА “Валькірія” для глибинної аеророзвідки в тилу ворога та коригування артилерійського вогню.
У Притули нагадали, що вже провели успішний аукціонний продаж картини Марії Примаченко “Квіти виросли коло четвертого блока” за рекордні для українського мистецтва 500 тисяч доларів – за ці кошти Фонд придбав 125 бусів для військових, і перша їх партія вже поїхала на передову.
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