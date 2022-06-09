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Від Ройтбурда до Подерв’янського: Фонд Притули проводить аукціон воєнних картин, щоб купити 50 “валькірій” для ЗСУ

09/06/2022 00:22

Аукціонний дім “Дукат” та Фонд Сергія Притули проводять аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 комплексів безпілотників “Валькірія” на потреби ЗСУ.

Про це “Новинарні” повідомили у фонді Притули.

Аукціон триватиме 8-15 червня. Відбуватиметься він на сайті аукціонного дому “Дукат”.

“Колекція аукціону – це перша рефлексія українських художників про війну. Усі роботи зібрані аукціонним домом «Дукат», колекціонерами Дар’єю Добріян та Ігорем Понамарчуком. Деякі роботи закінчені за лічені дні до початку повномасштабного наступу Росії або ж написані у перші дні під впливом трагічних подій”, – розповіли у фонді.

1 Захаров Повітряна тривога 2022 2 Маков Морській бій 2016 3 Подерев_янський ВиПЕрДос2019 4 Гніздовський Конструктор 1967 5 Вайсберг Янгол ЗСУ 2022 6 Грозовська In borsch we trust 2022 7 Ройтбурд Тривожна мандрівка 2018 8 Лісова Чаша Сила пам_яти 2022 9 Шеререшевський Smok on the water 2022 10 Сай Кобзон у пеклі2022
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Ройтбурд - Тривожна мандрівка
  • Свіжий твір “Янгол ЗСУ” Матвія Вайсберга, закінчений буквально тижні тому, веде у бій українське військо вперед до Перемоги.
  • Владислав Шерешевський закінчив своє полотно “Smoke on the water” за день до потоплення крейсера “Москва”.
  • Робота Олени Грозовської “In borsch we trust” із кривавим буряком завершена буквально напередодні початку великої війни.
  • Повітряна тривога надихнула художника Сергія Захарова на полотно з однойменною назвою.
  • “Морський бій” Павла Макова створений 2016 року, але виглядає як ніколи доречним: усі кораблі суперника потоплені.
  • Маестро Лесь Подерв’янський передав на аукціон своє полотно “ВиПерДос” (“Виставка передового досвіду”) 2019 року – досягнення передові, але нагадують про шлейф радянського минулого, за позбавлення від якого зараз в тому числі бореться Україна.
  • Родина одеського художника Олександра Ройтбурда передала на аукціон його картину 2018 року “Тривожна мандрівка”.

Галерея “Дукат” пропонує можливість експонування цих картин у майбутньому Музеї Перемоги. Його створення зараз обговорює культурна спільнота України. Картини залишатимуться у власності тих, хто придбає їх на аукціоні, а поряд із роботами розміщуватимуться іменні таблички благодійників, які придбали ці полотна та зробили інвестицію в перемогу України.

“Інвестуйте в перемогу – купуйте картини для музею Перемоги!” – закликає фонд Притули.

Кошти підуть на закупівлю комплексів БПЛА “Валькірія” для глибинної аеророзвідки в тилу ворога та коригування артилерійського вогню.

У Притули нагадали, що вже провели успішний аукціонний продаж картини Марії Примаченко “Квіти виросли коло четвертого блока” за рекордні для українського мистецтва 500 тисяч доларів – за ці кошти Фонд придбав 125 бусів для військових, і перша їх партія вже поїхала на передову.

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Україна

Від Ройтбурда до Подерв’янського: Фонд Притули проводить аукціон воєнних картин, щоб купити 50 “валькірій” для ЗСУ

Аукціонний дім “Дукат” та Фонд Сергія Притули проводять аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50...

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