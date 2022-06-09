Від Ройтбурда до Подерв’янського: Фонд Притули проводить аукціон воєнних картин, щоб купити 50 “валькірій” для ЗСУ

Аукціонний дім “Дукат” та Фонд Сергія Притули проводять аукціон колекції картин сучасних українських художників на мотиви російсько-української війни. 100% виручених коштів будуть переказані на рахунки благодійного фонду для закупівлі 50 комплексів безпілотників “Валькірія” на потреби ЗСУ.

Про це “Новинарні” повідомили у фонді Притули.

Аукціон триватиме 8-15 червня. Відбуватиметься він на сайті аукціонного дому “Дукат”.

“Колекція аукціону – це перша рефлексія українських художників про війну. Усі роботи зібрані аукціонним домом «Дукат», колекціонерами Дар’єю Добріян та Ігорем Понамарчуком. Деякі роботи закінчені за лічені дні до початку повномасштабного наступу Росії або ж написані у перші дні під впливом трагічних подій”, – розповіли у фонді.

< ► > Ройтбурд - Тривожна мандрівка

Свіжий твір “Янгол ЗСУ” Матвія Вайсберга, закінчений буквально тижні тому, веде у бій українське військо вперед до Перемоги.

Владислав Шерешевський закінчив своє полотно “Smoke on the water” за день до потоплення крейсера “Москва”.

Робота Олени Грозовської “In borsch we trust” із кривавим буряком завершена буквально напередодні початку великої війни.

Повітряна тривога надихнула художника Сергія Захарова на полотно з однойменною назвою.

“Морський бій” Павла Макова створений 2016 року, але виглядає як ніколи доречним: усі кораблі суперника потоплені.

Маестро Лесь Подерв’янський передав на аукціон своє полотно “ВиПерДос” (“Виставка передового досвіду”) 2019 року – досягнення передові, але нагадують про шлейф радянського минулого, за позбавлення від якого зараз в тому числі бореться Україна.

Родина одеського художника Олександра Ройтбурда передала на аукціон його картину 2018 року “Тривожна мандрівка”.

Галерея “Дукат” пропонує можливість експонування цих картин у майбутньому Музеї Перемоги. Його створення зараз обговорює культурна спільнота України. Картини залишатимуться у власності тих, хто придбає їх на аукціоні, а поряд із роботами розміщуватимуться іменні таблички благодійників, які придбали ці полотна та зробили інвестицію в перемогу України.

“Інвестуйте в перемогу – купуйте картини для музею Перемоги!” – закликає фонд Притули.

Кошти підуть на закупівлю комплексів БПЛА “Валькірія” для глибинної аеророзвідки в тилу ворога та коригування артилерійського вогню.

У Притули нагадали, що вже провели успішний аукціонний продаж картини Марії Примаченко “Квіти виросли коло четвертого блока” за рекордні для українського мистецтва 500 тисяч доларів – за ці кошти Фонд придбав 125 бусів для військових, і перша їх партія вже поїхала на передову.

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