Уперше за історію українського мистецтва: картину Примаченко продали на аукціоні за пів мільйона доларів, гроші передадуть на ЗС

Уперше за історію благодійних аукціонів українська картина була продана за 500 000$. Виручені кошти з картини Марії Примаченко “Квіти виросли коло четвертого блока” повністю підуть на потреби Збройних сил України.

Аукціон проводив Благодійний Фонд Сергія Притули разом з аукціонним домом “Дукат”.

“Українське мистецтво також за ЗСУ. І українське мистецтво має коштувати дорого, – коментує Притула.

Початкову ставку протягом торгів підняли в 100 разів. Стартова ціна лоту — 5 000$.

Аукціон тривав з 29 квітня до 5 травня. Ще з відкриття вартість картини почала зростати до десятків тисяч доларів, а це рідкість. Це історична подія для українського мистецтва та українського арт-ринку загалом, наголосили у Фонді Притули.

Загалом в торгах зареєструвалося 44 учасники, було зроблено 51 ставку. Переможцем став учасник з номером 35. Це українець, який живе за кордоном.

Тепер ці кошти підуть на закупівлю обладнання і транспорту для військових.

“Півмільйона доларів — це 2-3 комплекси БПЛА, які будуть літати в інтересах артилерійських бригад і палити ворога пачками. Або ж 25-40 уніфікованих машин Дефендерів, на яких їздитимуть наші військові і палитимуть ворога”, – коментує волонтер, координатор Фонду Притули Роман Сініцин.

Картину з сімейної колекції до Фонду передав волонтер-водій Фонду Сергія Притули, а в мирному житті колекціонер Ігор Понамарчук разом з дружиною, історикинею мистецтва Дар’єю Добріян.

Саме цю картину обрали для продажу через символічну назву і зв’язок з подіями наступу російського війська на Київ на початку повномасштабної війни. Росіяни рили окопи в радіоактивному рудому лісі, розбомбили музей з картинами Примаченко в Іванкові на Київщині.

Родина Марії Примаченко підтримала благодійний аукціон і відмовилася від роялті з продажу картини на користь ЗСУ.

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