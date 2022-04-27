З музеїв Маріуполя окупанти вивезли оригінали картин Куїнджі та Айвазовського

Про це повідомив у середу, 27 квітня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
“Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталею Капусниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки”, – написав Андрющенко.
Він зазначив, що директорка музею передала загарбникам:
А також вона передала бюст Куїнджі роботи скульптора Беклемішева та три унікальні ікони – Ісус Христос Вседержитель, Богоматір з Немовлям; Іоан Хреститель.
Андрющенко розповів, що Капусникова, окрім того, бере участь у формуванні абсолютно неправдивої інформації про знищення музею бійцями полку «Азов» 15 березня.
Однак керівник Департаменту культури Маріупольської міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією та може засвідчити про абсолютну неправду з боку Капусникової, підкреслив радник мера.
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