З музеїв Маріуполя окупанти вивезли оригінали картин Куїнджі та Айвазовського

З Маріуполя російські загарбники повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею ім. Куїнджі. Вивезені оригінали картин Архипа Куїнджі та Івана Айвазовського.

Про це повідомив у середу, 27 квітня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

“Окупанти повністю вивезли всі цінні експонати з Музею краєзнавства та Художнього музею. В Маріуполі зберігалось сім оригінальних шедеврів, які, за попередньою інформацією, були передані окупантам директоркою Маріупольського краєзнавчого музею Наталею Капусниковою, яка знала точне місце таємного зберігання шедеврів та особисто передала все з рук в руки”, – написав Андрющенко.

Він зазначив, що директорка музею передала загарбникам:

оригінали трьох картин Куїнджі «Червоний захід», «Осінь», «Ельбрус»; оригінал картини Айвазовського «Біля берегів Кавказу»;

два оригінали картини Дубовського – «Море» і «Ніч на Балтійському морі»;

оригінал Калмикова «А.І.Куїнджі».

А також вона передала бюст Куїнджі роботи скульптора Беклемішева та три унікальні ікони – Ісус Христос Вседержитель, Богоматір з Немовлям; Іоан Хреститель.

Андрющенко розповів, що Капусникова, окрім того, бере участь у формуванні абсолютно неправдивої інформації про знищення музею бійцями полку «Азов» 15 березня.

Однак керівник Департаменту культури Маріупольської міськради Діана Трима саме 15 березня у другій половині дня була в обох музеях перед евакуацією та може засвідчити про абсолютну неправду з боку Капусникової, підкреслив радник мера.