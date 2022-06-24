Притула зібрав 600 млн на чотири “Байрактари”

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Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”.

Про це він заявив у відеозверненні надвечір у п’ятницю, 24 червня.

“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Це проєкт про українську крутість, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українця немає нічого неможливого… Те, що ви зробили за чотири дні – не зробив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте жити далі усвідомлено”, – сказав Притула.

“Задача була за 7 днів зібрати на три “Байрактари”. Ми зібрали на три Байрактари за три дні. На три і навіть ще трішки зверху. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири Байрактари за три дні – це наш з вами результат… Ми зібрали десь в районі 600 млн грн… Дякую, проєкт “Народний Байрактар” вважається успішно виконаним”, – сказав Притула зі сльозами на очах.

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