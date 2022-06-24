Home / Війна / Притула зібрав 600 млн на чотири “Байрактари”

Притула зібрав 600 млн на чотири “Байрактари”

24/06/2022 20:58

Фонд Сергія Притули зібрав 600 мільйонів гривень на чотири БПЛА “Байрактар”.

Про це він заявив у відеозверненні надвечір у п’ятницю, 24 червня.

“Проєкт “Народний Байрактар” свої місії виконав. Це проєкт про українську крутість, гідність, викорінення меншовартості. Ми показали самі собі і всьому світу, що для українця немає нічого неможливого… Те, що ви зробили за чотири дні – не зробив ще ніхто. Ваша крутість – це те, з чим ви маєте жити далі усвідомлено”, – сказав Притула.

“Задача була за 7 днів зібрати на три “Байрактари”. Ми зібрали на три Байрактари за три дні. На три і навіть ще трішки зверху. Причому настільки зверху залишилося, що беремо ще один. Чотири Байрактари за три дні – це наш з вами результат… Ми зібрали десь в районі 600 млн грн… Дякую, проєкт “Народний Байрактар” вважається успішно виконаним”, – сказав Притула зі сльозами на очах.

Читайте також:
У Притули – день народження, і він оголосив збір коштів на три “Байрактари”. Вже є 40 млн

 

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Катував та погрожував стратою: на Київщині передали до суду справу на ще одного військового РФ

Слідчі СБУ та прокурори Київської області завершили розслідування ще однієї справи щодо військовослужбовця Росії – під час окупації Ірпеня він разом з іншими окупантами катував та погрожував стратою місцевим...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse