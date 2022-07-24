Старійшина ерзян: Ми відчуваємо підтримку естонських та фінських братів, але не угорців

Головний старійшина ерзянського народу Сиресь Боляєнь

Головний старійшина ерзянського народу, громадянин України Сиресь Боляєнь (Олександр Болькін) прокоментував участь ерзян у Лізі вільних націй та співпрацю з фіно-угорськими державами, зокрема в рамках відзначення Тижня поневолених народів.

“У ці дні актив ерзянського національного руху, як на батьківщині, так і в еміграції, включився у відзначення Тижня поневолених народів. Ліга вільних націй, до якої увійшли ерзяни, проводить різні заходи, що спрямовані на привернення уваги міжнародної спільноти до безправного становища наших поневолених народів: мітинги, пікети, пресконференції”, – зазначає ерзянський лідер.

Він пояснює, що з моменту повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України, репресивний тиск на поневолені народи всередині Росії лише посилився: “У той час як співробітники ФСБ та поліції залякують наших активістів, втручаються у проведення ерзянського моління в Ерзянь Мастор, створюють паралельні національні представницькі органи – ми одержуємо слова підтримки з Естонії та Фінляндії. Так, сьогодні естонські і фінські політики не можуть публічно підтримати наші державницькі устремління, чи навіть вимагати від Москви чогось в інтересах ерзян – наприклад відкриття ерзянської гімназії у Саранську. У сучасних умовах все це позбавлено сенсу. Однак, лунають слова підтримки від естонських та фінських науковців, культурологів, правозахисників. Вони підтримують ерзян морально і надихають до продовження нашої боротьби. Ми відчуваємо плече наших фіно-угорських братів з Таллінна та Гельсінкі!”

Ерзянський інязор (головний старійшина) відзначає, що натомість угорське суспільство дедалі більше дистанціюються від фіно-угорського світу.

“Протилежні сигнали з Угорщини. На жаль, за останні три роки нам так і не вдалось встановити жодних контактів з угорськими політиками, громадськими діячами чи науковцями. Фіно-угорська тема стала «валізою без ручки» для Будапешта. Важко нести, але й шкода кинути. Справа не лише у тому, що угорці відцуралися своїх братів – боляче бачити, як пан Орбан змагається із пані Захаровою за увагу Лаврова і право сказати те, що схвалить російське МЗС. Коли угорський уряд виступає у ролі речника Кремля – це принижує та дискредитує наші народи”, – зазначив Боляєнь, реагуючи зокрема на чергові проросійські заяви прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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