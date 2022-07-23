“Санкції провалилися, Україна ніколи не переможе”: Орбан закликав до нової стратегії ЄС

Віктор Орбан

Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали, а перемогти в цій війні Україна не зможе.

Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі у Румунії, з посиланням на Reuters пише “Європейська правда“.

“Необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах та складанні доброї мирної пропозиції… замість перемоги у війні“, — сказав Орбан.

У своєму виступі він зазначив, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: що Україна може перемогти у війні з Росією за допомогою західної зброї, що санкції послаблять Росію та дестабілізують її лідерство, що санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Але, за його словами, ця стратегія зазнала невдачі, оскільки “уряди в Європі руйнуються, як доміно”, ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія.

“Ми сидимо в машині, у якої проколото всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти”, – заявив очільник уряду Угорщини.

Він додав, що таким чином Україна ніколи не переможе у війні “просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу”.

Орбан також визнав, що для мирних переговорів між Росією та Україною “немає жодних шансів”.

“Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою“, – вважає він.

Також Орбан вже не вперше повторив, що Угорщина — член НАТО — не втручатиметься у війну в Україні, бо це поставить під загрозу її населення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 21 липня несподівано приїхав з візитом у Москву, щоб домовитися про додаткові постачання газу та обговорити війну в Україні.

На спільній пресконференції з очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим Сійярто заявив, що в Європі енергетична криза, а Угорщина повинна забезпечити себе газом для опалювального сезону.

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