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Угорщина була у змові з Путіним щодо можливості забрати Закарпаття, – Данілов

02/05/2022 23:59

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина була заздалегідь попереджена Росією про напад на Україну та в разі успіху військ РФ імовірно готувалася забрати Закарпаття.

Про це він сказав увечері в понеділок, 2 травня, в ефірі національного телемарафону в слоті каналу “1+1”.

“Угорщина, яка відкрито заявляє про свою співпрацю із Росією. Більше того, вона була попереджена заздалегідь Путіним про те, що буде напад на нашу країну“, – сказав Данілов, відповідаючи на запитання про можливість вступу України до НАТО та можливий вплив Угорщини на цей процес.

“Вона чомусь вважала, що може забрати частину своєї території. Та країна, яка так поводилася – подивимося, які наслідки будуть після цієї війни для цієї країни”, – додав Данілов, якого цитує “Інтерфакс-Україна”.

Передісторія

Фактично, Олексій Данілов – перший високопосадовець, який публічно озвучив інформацію про ймовірні домовленості Москви й Будапешта щодо можливості відходу Закарпаття до Угорщини, якби військова операція РФ проти України досягла швидкого успіху. Раніше про це писали деякі ЗМІ й блогери, базуючись на поведінці угорців на початку великої війни Путіна проти України.

Варто нагадати, що 1 лютого – за три тижні до повномасштабного вторгнення в Україну – президент РФ Володимир Путін тепло приймав у Кремлі угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

22 лютого – за півтори доби до інтервенції РФ зі сходу, півночі й півдня – Угорщина оголосила про переміщення військ до західного кордону України.
Тоді міністр оборони Угорщини Тібор Бенко заявив, що це робиться, щоб “не допустити проникнення збройних формувань на територію Угорщини”. Також ішлося нібито про стримування напливу біженців з України.
25 лютого підрозділи сил оборони Угорщини вже перебували на схід від Дебрецена. Генерал-лейтенант Ромулус Русін-Сенді командував з’єднаннями танків та іншої бронетехніки.

Надалі Будапешт закрив свою територію для постачання натовської зброї в Україну та заявив про наміри накласти вето на будь-яку європейську пропозицію, яка призведе до обмеження імпорту енергоносіїв із Росії.

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Україна

Угорщина була у змові з Путіним щодо можливості забрати Закарпаття, – Данілов

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Угорщина була заздалегідь попереджена Росією про напад на Україну та в разі успіху військ РФ імовірно готувалася забрати Закарпаття. Про...

Війна з Росією

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