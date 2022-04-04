Орбан перемагає на виборах і назвав Зеленського в числі противників свого режиму в Угорщині

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своїй промові після виборів назвав українського президента Володимира Зеленського в числі тих, хто заважав повторному обранню його партії.

Про це вранці в понеділок, 4 квітня, інформує “Європейська правда” з посиланням на угорські ЗМІ.

“Ми здобули настільки велику перемогу, що її видно з місяця, але точно з Брюсселя. Християнсько-демократична національна політика перемогла, і ми повинні сказати Брюсселю, що це не минуле, а майбутнє” – заявив Орбан.

Він вважає, що проти угорського режиму вишикувалися великі міжнародні центри влади, але політик сказав, що “кожен цент, який вони дали угорським лівим, був марними грошима”.

Схоже, “угорські ліві були найгіршою інвестицією Джорджа Сороса”.

“Ця перемога запам’ятається на все життя, тому що так багато людей ополчилися проти нас, у тому числі ліві вдома, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди та організації владної імперії, іноземні ЗМІ, і зрештою навіть український президент” – заявив Орбан.

“Увесь світ бачить, що угорці люблять свою країну. Ми посилаємо Європі повідомлення, що це не минуле, це майбутнє. Це буде наше спільне європейське майбутнє“, – додав він.

За даними підрахунку понад 98% бюлетенів, партія Орбана “Фідес” (Fidesz) набирає 53,1% голосів.

Об’єднана опозиція має 35,04%, ще одна опозиційна партія, Mi Hazánk, – 6,2%.

Очікується, що Fidesz-KDNP виграє у 88 зі 106 мажоритарних округах, і у підсумку візьме 135 мандатів. Для контролю за більшістю достатньо 100 мандатів, конституційна більшість складає 133 мандати.

“Орбан не просто виграв вибори. Все набагато гірше. Він виграв розгромно, перевершивши рекорд минулих виборів, і, схоже, отримує стійку конституційну більшість навіть із запасом. Також досяг цього на хвилі публічного конфлікту з Києвом і готовності прощати Путіна. Тобто відчув, що це виборцю дуже ок. Виграв попри новий пік конфлікту з ЄС, який саме отримав право карати Будапешт фінансово. Словом, попереду “веселі” роки на угорському напрямку. Для всіх. А для України і поготів”, – написав український журналіст, редактор “Європейської правди” Сергій Сидоренко.

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