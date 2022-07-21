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Угорщина просить РФ збільшити постачання газу

21/07/2022 20:08

Угорщина зацікавлена у збільшенні постачання газу з Російської Федерації. А також у забезпеченні своєї енергобезпеки найближчими місяцями.

Про це в четвер, 21 липня, під час візиту в Москву заявив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Насамперед я хотів би поговорити про те, як зробити безпечнішим енергозабезпечення Угорщини на найближчі місяці”, – сказав він на зустріч із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

За словами угорського міністра, “це одне з найважливіших питань нашої двосторонньої співпраці”.

“У нинішній міжнародній обстановці для нас найважливіше – забезпечити енергобезпеку Угорщини. Тому я хотів би сьогодні поговорити і домовитися про те, щоб вже наявні обсяги газу, що постачаються в Угорщину з Росії, були збільшені”, – зазначив Сіярто.

Зазначається, що Угорщина розраховує купити у Росії додатково 700 млн кубометрів газу.

Лавров підтвердив прохання Сійярто про додаткове постачання газу Угорщині й заявив, що його розглянуть.

Він також поскаржився на “русофобську політику Вашингтона”, яка шкодить двостороннім відносинам з Угорщиною.

Крім того, глави МЗС поговорили й про війну в Україні, пише “Європейська правда”.

За словами Сійярто, вирішити конфлікт без дипломатичного врегулювання не вдасться, а для Угорщини важливе безперебійне постачання газу.

За словами ж російського міністра, Захід рано чи пізно усвідомить контрпродуктивність “накачування України зброєю”.

Як відомо, Петер Сійярто є одним з небагатьох західних політиків, які відвідали РФ після того, як вона напала на Україну.

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