Підрив Північно-Кримського каналу: українські силовики почали розслідування щодо двох командирів армії РФ

Саксаганський районний суд м. Кривий Ріг надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу. Вони підозрюються у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Про це в четвер, 21 липня, повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині.

“Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях”, – йдеться в повідомленні.

Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах.

Наразі судом стосовно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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