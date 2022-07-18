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ЗСУ відбили штурми росіян біля 8 населених пунктів і Вуглегірської ТЕС, – Генштаб

18/07/2022 08:47

Збройні сили України відбили штурми ворога на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледара.

Про це вранці в понеділок, 18 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони Новомиколаївки, Дібровного, Костянтинівки, Богородичного, Мазанівки, Курульки, Чепіля, Вірнопілля, Нової Дмитрівки та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

На АвдіївськомуКурахівськомуНовопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позицій українських військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки. Всі спроби  ворожих штурмів у районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники із втратами відійшли.

Противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

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