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Венедіктова зреагувала на указ президента про своє відсторонення

18/07/2022 18:55

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала указ президента про своє відсторонення від займаної посади. Вона наголошує, що готова прибути на звіт до нардепів, і рішення про її звільнення має приймати Верховна Рада.

Про це вона написала на сторінці у ФБ надвечір у понеділок, 18 липня.

“Розмови на подібні теми в цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована в стінах українського Парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до народних обранців. Я не можу і не збираюсь сперечатись із думкою чи рішенням Президента – Президент в своєму праві приймати рішення, в тому числі обговорюване зараз. Процедура звільнення Генпрокурора всім добре відома, іншої нема, інша не передбачена законом”, – заявила Венедіктова.

“Я прошу коментаторів і інших зацікавлених осіб не розповсюджувати від мого імені будь-які «мої» твердження, які не мають до мене жодного стосунку. Відповідально заявляю, що станом на зараз, я не обговорювала це питання з жодною людиною. І зараз я також утримуюсь від коментарів, з одної простої причини – не час”, – написала генпрокурор.

Вона заявила, що була призначена на цю посаду “вже будучи відповідальною і морально зрілою людиною, а за останні два роки всерйоз подорослішала”.

“Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія «врегулювання» ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар”, – пообіцяла Венедіктова.

Вона додала, що їй є чим пишатися на займаній посаді, вона “продемонструвала гарні результати роботи”, а також їй “вдалося об’єднати юридичну, професійну, кримінально-процесуальну світову еліту” навколо проблем України в інтересах України.

Нагадаємо, раніше в понеділок ЗМІ повідомили, що генеральний прокурор Ірина  Венедіктова довела до відома свого заступника Олексія Симоненка, призначеного на виконання її обов’язків, що вважає своє відсторонення незаконним.
Увечері 17 липня президент Володимир Зеленський відписав указ: “Відповідно до частини другої статті 11 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” (…) відсторонити Венедіктову Ірину Валентинівну від посади Генерального прокурора”.
Після цього представник офісу президента пояснив, що відсторонення Ірини Венедіктової та усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ не означає їхнє звільнення. Будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.

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Україна

Венедіктова зреагувала на указ президента про своє відсторонення

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала указ президента про своє відсторонення від займаної посади. Вона наголошує, що готова прибути на звіт до нардепів, і рішення про її звільнення має...

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