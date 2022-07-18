Про звільнення Баканова і Венедіктової ще не йдеться, будуть перевірки, – ОП

Відсторонення Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ не означає їхнє звільнення.

Будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.

Про це в понеділок, 18 липня, сказав заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов в ефірі інформаційного телемарафону, передає “Укрінформ”.

“Зараз про звільнення цих двох посадовців поки що не йдеться. Мова про те, що генерального прокурора відсторонено від посади, а голову СБУ тимчасово усунено від виконання покладених на нього обов’язків. Це пов’язано з тим, що президент і ми всі достатньо довго чекали більш конкретних і, можливо, радикальних результатів від керівників цих органів по очищенню від колаборантів і державних зрадників”, – сказав він.

За його словами, на шостому місяці війни майже щотижня у цих правоохоронних органах продовжують виявляти колаборантів, тому “щоб унеможливити потенційний вплив цих двох посадовців на кримінальні провадження, які розслідуються відносно і працівників СБУ, які підозрюються у співпраці з країною-агресором, і те саме стосується прокуратури, Зеленським були прийняті відповідні рішення про відсторонення від посади і усунення”.

Різницю у формулюваннях в указах глави держави Смирнов пояснив тим, що генерального прокурора відсторонено згідно з правом президента відсторонити від займаної посади посадову особу, яка призначається і звільняється ним.

Водночас він нагадав, що усунення Баканова від виконання обов’язків прописано згідно з Дисциплінарним статутом ЗСУ, адже очільник Служби безпеки є військовим.

“У цьому і полягає ключова відмінність між цими двома підзаконними актами про відсторонення від посади і усунення від виконання посадових обов’язків”, – сказав заступник керівника ОП.

Щодо Баканова і Венедіктової будуть проведені службові перевірки й розслідування.

“За результатами вже конкретно цих службових перевірок і розслідувань Президентом буде прийнято рішення про необхідність внесення до парламенту подання про надання згоди на звільнення генерального прокурора, і те саме стосується голови СБУ”, – наголосив Смирнов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня відповідними указами усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

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