Венедіктова не визнає законність її відсторонення від посади, – ЗМІ

Відсторонена указом президента від виконання обов’язків генеральна прокурор Ірина Венедіктова довела до відома свого заступника Олексія Симоненка, призначеного на виконання її обов’язків, що вважає своє відсторонення незаконним.

Про це у понеділок, 18 липня, інформує з посиланням на кілька джерел “Дзеркало тижня”.

Зазначається, що Венедіктова підкреслила, що вважає себе “повноправним діючим генеральним прокурором” та збирається виконувати свої обов’язки і надалі та отримувати за це заробітну платну.

“Сьогодні Ірина Венедіктова була на робочому місці, проводила нараду з наближеними співробітниками прокуратури, до яких довела ту саму позицію”, – пише видання.

Також журналістам “ДТ” у Верховній Раді повідомили, що під час погоджувальної ради керівників фракцій та груп голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія прояснив колегам бачення подальшого алгоритму дій щодо визначення долі генеральної прокурорки Ірини Венедіктової та керівника Служби безпеки України Івана Баканова.

Щодо Ірини Венедіктової Давід Арахамія запропонував депутатам зібрати підписи для висловлення їй недовіри та проголосувати за відповідне рішення у парламенті. Тим не менше, станом на 16:00 18 липня ніхто із депутатів не звернувся в канцелярію Верховної Ради за підписними листками для висловлення недовіри Венедіктовій.

Що ж стосується голови СБУ Івана Баканова, то за словами керівника монобільшості, президент Володимир Зеленський особисто внесе в Верховну Раду подання на його звільнення та призначення нового керівника Служби безпеки.

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