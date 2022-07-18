Російська блогерка зняла випуск про вбитого окупанта: в кадр попав крадений в Україні холодильник

Російська відеоблогерка Ірина Шихман зняла випуск про родину одного із загиблих окупантів, які судяться з російською владою за виплату 5 млн рублів за смерть свого сина. Втім, гроші не виплачують, бо вони були опікунами.

Сім’я – з Чунського району Іркутської області.

Як помітили користувачі соцмереж, на відео сестра померлого росіянина відкриває холодильник з наліпкою українською “2 роки повна гарантія”.

У мережі також вже іронічно коментують діалоги з цього випуску, наводячи окремі з них:

– Вы считаете, что там не любят русских. Из чего у вас складывается такая картина?

– Ну мы смотрим телевизор и на этом фоне делаем рассуждения.

– Ви вважаєте, що там не люблять росіян. З чого у вас складається така картина:

– Ну, ми дивимося телевізор, і на цьому тлі робимо міркування.

– Как тебе кадры из Мариуполя, из роддома?

– Я стараюсь такое не смотреть. Я поэтому плохо сплю, во-первых.

– Як тобі кадри з Маріуполя, з пологового?

– Я намагаюся такого не дивитися. Я через це погано сплю, по-перше.

– Какие враги напасть хотели на Россию, знаешь?

– Нет.

– Воевать пойдешь?

– Да.

– Які вороги напасти хотіли на Росію, знаєш?

– Ні.

– Воювати підеш?

– Так.

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