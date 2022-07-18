Російська блогерка зняла випуск про вбитого окупанта: в кадр попав крадений в Україні холодильник

Російська відеоблогерка Ірина Шихман зняла випуск про родину одного із загиблих окупантів, які судяться з російською владою за виплату 5 млн рублів за смерть свого сина. Втім, гроші не виплачують, бо вони були опікунами.
Сім’я – з Чунського району Іркутської області.
Як помітили користувачі соцмереж, на відео сестра померлого росіянина відкриває холодильник з наліпкою українською “2 роки повна гарантія”.
У мережі також вже іронічно коментують діалоги з цього випуску, наводячи окремі з них:
– Вы считаете, что там не любят русских. Из чего у вас складывается такая картина?
– Ну мы смотрим телевизор и на этом фоне делаем рассуждения.
– Ви вважаєте, що там не люблять росіян. З чого у вас складається така картина:
– Ну, ми дивимося телевізор, і на цьому тлі робимо міркування.
– Как тебе кадры из Мариуполя, из роддома?
– Я стараюсь такое не смотреть. Я поэтому плохо сплю, во-первых.
– Як тобі кадри з Маріуполя, з пологового?
– Я намагаюся такого не дивитися. Я через це погано сплю, по-перше.
– Какие враги напасть хотели на Россию, знаешь?
– Нет.
– Воевать пойдешь?
– Да.
– Які вороги напасти хотіли на Росію, знаєш?
– Ні.
– Воювати підеш?
– Так.
Читайте також:
Магніти із холодильників, болгарки, кавоварки: російські мародери крадуть усе, що бачать, – СБУ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!