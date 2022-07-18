Президент подав до Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ

Голова СБУ Іван Баканов. Фото: пресцентр СБУ

Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт постанови про звільнення голови СБУ Івана Баканова.

Документ зареєстрований на сайті ВР. Текст проєкту у картці документа наразі відсутній.

Нардеп Ярослав Железняк у своєму ТГ-каналі пише, що питання звільнення Баканова буде першим пунктом порядку денного на найближчому пленарному засіданні.

“Голоси за звільнення будуть”, – сказав один зі співрозмовників видання “Лівий берег” у монобільшості.

У фракції “Слуга народу” також зазначили, що “планується голосування по всіх трьох кадрових питаннях – призначення нової міністерки Мінсоцполітики, звільнення генпрокурорки Венедіктової та голови СБУ Баканова”.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 17 липня своїми указами усунув від виконання обов’язків голови СБУ Івана Баканова та відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Уранці 18 липня заступник керівника офісу президента Андрій Смирнов заявляв, що відсторонення Ірини Венедіктової від посади генерального прокурора та усунення Івана Баканова від виконання обов’язків голови СБУ не означає їхнє звільнення. Будуть проводитися службові перевірки, після чого глава держави визначиться, чи вносити відповідні подання до парламенту.

За даними ЗМІ, Венедіктова не визнає законність її відсторонення від посади.

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