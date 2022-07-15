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Україна отримає від ЄБРР і Світового банку понад $500 млн для підготовки до опалювального сезону

15/07/2022 19:57

Україна домовилася зі Світовим банком та Європейським банком реконструкції та розвитку про виділення понад 500 млн доларів для підготовки до опалювального сезону.

Про це в п’ятницю, 15 липня, під час засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Він підкреслив, що тарифи цієї зими залишать без змін.

“Так само Уряд продовжить виплачувати субсидії українцям, які потребують допомоги з оплатою комунальних платежів”, – додав Шмигаль, його цитує “Лівий берег”.

Глава Кабміну зазначив, що на засіданні уряд має також затвердити Спільну декларацію про асоціацію між урядом та Міжнародним енергетичним агентством. Документ, за словами Шмигаля, необхідний для “посилення нашої співпраці та взаємодії”.

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