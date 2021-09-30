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Зеленський пообіцяв, що тарифи на газ і тепло для людей не зростуть до кінця опалювального сезону

30/09/2021 13:57

Кабінет Міністрів, НАК “Нафтогаз України”, Асоціація міст України та Конгрес місцевих і регіональних влад підпишуть меморандум, який дасть змогу не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду для населення до кінця опалювального сезону.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад в четвер, 30 вересня.

“Сьогодні на цьому засіданні між урядом нашої держави, між НАК “Нафтогаз”, Асоціацією міст України, Конгресом місцевих та регіональних влад ми підписуємо меморандум, згідно з яким до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога”, – зазначив Зеленський, якого цитує “Укрінформ”.

Він запевнив, що підняття цін не буде “попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав”.

Водночас президент підкреслив, що це рішення не є комплексним, зауваживши, що нині “латаємо дірки”.

“Тому я очікую на появу аналогічного меморандуму – і ми вже почали працювати з місцевою владою, – я б хотів, щоб ми мали меморандум не на один, а на три наступні роки, щоб не було сюрпризів для громадян України”, – сказав він.

Глава держави додав, що цьогоріч підготовка до опалювального сезону є особливим викликом, зважаючи на зростання цін на газ у світі.

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