Жодних підстав для підвищення тарифів немає, – Немчінов

Міністр Кабінету Міністру Олег Немчінов заявив, що в Україні відсутні підстави для підвищення комунальних тарифів.
Про це урядовець написав у фейсбуці у вівторок, 28 вересня.
“За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, зависокі тарифи – це свідчення неспроможності на місцях. Тому жодної підстави підвищувати тарифи для населення немає та не буде”, – вважає Немчінов.
Він наголосив, що суми в платіжках мають бути “не більші, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій”.
Урядовець також зазначив, що НАК “Нафтогаз України” пропонує як для побутових споживачів, так і для виробників тепла та гарячої води доступні умови для отримання газу: “Для побутових споживачів діє річна пропозиція ціни на газ 7,96 грн за кубометр; для підприємств теплокомуненерго “Нафтогаз” пропонує трирічні контракти з ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік”.
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