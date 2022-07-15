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У Генічеську окупанти зламали руки рибалкам

15/07/2022 18:35
У Генічеську Херсонської області російські загарбники зламали руки місцевим рибалкам, які нібито порушили “заборону рибалити в морі”.

Про це повідомила у п’ятницю, 15 липня, пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації.

“У Генічеську місцеві жителі продовжують скаржитися на тиск і мародерство з боку окупантів. Зокрема, розповідають, що через нібито порушення “заборони рибалити в морі” місцевим рибалкам окупанти зламали руки”, – йдеться у повідомленні.

В ОВА також поінформували, що в Херсоні триває захоплення супермаркетів та підприємств. Зокрема, відтепер на місці колишнього «Фреша» буде «Ситий маркет». Подібні магазини вже працюють на місці захоплених: ціни там вищі у декілька разів, а продукція практично вся з тимчасово окупованого Криму та росії.

Люди масово покидають своє майно, рятуючись від загарбників. Вони виїжджають на свій страх та ризик, бо агресори не погоджують надання “зелених коридорів”. Ті, хто залишаються, змушені жити в нелюдських умовах: без ліків та продуктів, без газо-, водо- та електропостачання. Після останніх вдалих знищень ЗСУ військових об’єктів противника повідомляють про випадки, коли окупанти силою виганяють людей із бомбосховищ і самі там переховуються, зауважили в ОВА.

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