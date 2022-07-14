Росіяни облаштували в драмтеатрі окупованого Херсона склад боєприпасів

У приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша російські загарбники облаштували склад артилерійських боєприпасів.
Про це в четвер, 14 липня, повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
“У приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження спецавтомобілів поряд із театром проводилось уночі з 11 на 12 липня. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць довкола театру”, – йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що на територію мобільного госпіталю в Херсоні противник доставив два тентованих КамАЗи з пораненим особовим складом – орієнтовно 40 осіб.
У місті розповсюджується другий номер російської газети “Надднепрянская правда” (не українська “Наддніпрянська правда”).
Порівняно з першим випуском, її тираж наклад вчетверо – до 40 тисяч примірників. Серед заголовків газети – “Херсон получит: паспорта, связь, российские банки”, “Новости СВО”, “Профсоюз всегда беспокоился о правах трудящихся” тощо.
Крім того, в окупаційній адміністрації Херсону очікується прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення “референдуму”. Їх планують розмістити в тризірковому готелі “Бордо”, який взято під посилену озброєну охорону.
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