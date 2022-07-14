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Росіяни скупчили шалену кількість ППО для охорони Керченського моста, – Данілов

14/07/2022 10:12

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що російські окупанти почали дуже ретельно охороняти Керченський міст.

Про це він сказав в інтерв’ю “НВ”, опублікованому в середу, 13 липня.

“Вони напружені зараз через Кримський міст. Його дуже ретельно охороняють. Майже щодня там відбуваються навчання. Кількість ППО, які поставили для охорони цього об’єкта, – шалена.

Це каже про те, що вони доволі серйозно ставляться до тої зброї, яку вже мають наші війська. Вони дуже серйозно до нас ставляться, чого раніше ми з вами не бачили. Вони вважали, що у нас немає війська, немає волі, немає намагання захищати нашу країну. З цим вони сюди йшли 24 лютого”, – сказав Данілов.

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