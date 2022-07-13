В Україні ліквідований зрадник із Криму – полковник армії РФ Олексій Аврамченко

Полковник армії РФ Олексій Аврамченко

Збройні сили України ліквідували офіцера російської армії Олексія Аврамченка, який у 2014 році під час окупації Росією українського Криму зрадив присязі та перейшов на бік загарбників.

Про це інформує “Центр журналістських розслідувань”.

Олексій Аврамченко потрапив під обстріл, ймовірно, поблизу тимчасово окупованого Херсона і помер від втрати крові.

Відомо, що він народився 20 січня 1973 року, проживав у місті Сімферополь у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим. Закінчив Сімферопольське вище військово-політичне будівельне училище (ВВПСУ).

До окупації Росією українського Криму він проходив військову службу у Збройних силах України на території АРК.

Зазначається, що після захоплення півострова він не прибув на материкову територію України до зазначених пунктів збору. Перейшовши на військову службу до окупантів.

До зради Аврамченко служив у в/ч А-1668, Кримське територіальне управління Військової служби правопорядку ЗСУ, був заступником командира з виховної роботи.

Під час окупації Криму

у 2014 році саме Аврамченко став одним із тих, хто спустив державний прапор України у військовій частині та підняв там прапор РФ.

Після переходу на бік окупантів отримав від них “нагороду” у вигляді так званого ордену “за вірність обов’язку”.

У соцмережах знайомі Аврамченка повідомляють, що його було ліквідовано 9 липня.

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