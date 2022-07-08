В окупованій Новій Каховці ліквідували зрадника-поліцейського

В тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області ліквідували поліцейського Сергія Томка, що перейшов на бік росіян і був заступником керівника місцевої “міліції”.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує Центр національного спротиву.

Томко одразу після окупації перейшов на бік загарбників і був заступником керівника “міліції” в Новій Каховці.

Зрадник займався інформаційними та політичними заходами, тобто пропагандою. Колаборанта застрелили у власній машині 7 липня.

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