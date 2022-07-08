В окупованій Новій Каховці горять ворожі склади зі зброєю і паливом. ВІДЕО

Фото: Михайло Жирохов/Фейсбук

В тимчасово окупованій Новій Каховці, що в Херсонській області, горять склади зі зброєю і паливом російських загарбників.

Про це в п’ятницю, 8 липня, інформує Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

“Дядько лендліз відмовляється сидіти на одному місці. Йому стає сумно. Тому він під самісінький ранок, окрім Шахтарська, ще вирішив в Нову Каховку завітати. Бо ну дуже привабливі там, вже можна сказати були “не склади з БК і ПММ” окупантів. Але то не точно. Найімовірніше, це просто челендж від орків “покури біля складів”, – йдеться у повідомленні.

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