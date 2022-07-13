У Росії вичерпуються запаси високоточних ракет, – Командування ПС

Ілюстративне фото. Російська ракета після атаки на залізничний вокзал в Краматорську

Зараз окупанти запускають не високоточні радянські ракети – частіше за все наші сили збивають “Калібри” та ракети типу Х-55, Х-101. Набагато складніше з “Іскандерами”, “Точками-у” та “Оніксами”, які летять зі швидкістю понад 3 тисячі кілометрів на годину.

Про це на брифінгу у середу, 13 липня, повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

“Противник застосовує ракетне озброєння передусім радянського виробництва. Оскільки запаси високотехнологічних ракет вже вичерпуються. Мова йде про “Калібри”, Х-101 та “Іскандери” – оперативно-тактичні комплекси. Це можна пояснити тим, що противник заощаджує високотехнологічну та дорогу техніку та озброєння, щоб погрожувати ними усьому світу, як вони це роблять завжди”, – цитує офіцера “Лівий берег”.

За його словами, через це ворог частіше застосовує такі типи ракет: Х-22, Х-59, Х-31, які не є точними, тому й вражають цивільну інфраструктуру.

“Збити крилату ракету непросто. Частіше за все збиваються ракети, що летять з типовою швидкістю близько 900 км на годину. Це ракети “Калібр”, ракети типу Х-55, Х-101. Їх реальніше збити нашим озброєнням… Набагато складніше збивати “іскандери” та “точки-у”. Остання вражає ціль зі швидкістю понад 4 тис. км на годину по балістичній траєкторії. А “іскандер” летить зі швидкістю понад 8 тис. км на годину. Тому така ціль є надзвичайно важкою… Як і “онікс”, який летить зі швидкістю понад 3 тис. км”, – додав Ігнат.

Водночас українська протиповітряна оборона з кожним днем стає ефективнішою. Зокрема, вже є випадки знищення ворожих ракет вогневими засобами наших винищувачів.

“Ефективність української ППО підвищується з майстерністю наших людей, які з кожним днем війни набувають неабиякого досвіду, розуміння та техніки застосування того озброєння, яке ми на сьогодні маємо. Наші партнери передали нам чимало переносних зенітно-ракетних комплексів західного виробництва. До того ж є посилення ефективними радянськими комплексами “С-300″ від Словаччини”, – сказав він.

Також застосовується захоплена техніка ворога. Зокрема, “Панцирь-С1”, який став на озброєння та вже збив ворожу повітряну ціль.

“Україна опинилася в центрі усього світу. Росія вже застосувала усі типи озброєння проти нас, які в неї є. Ніде такого не було. Жодного разу такої ракетної атаки ще не бачили. Ми залишилися фізично сам на сам з ворогом. Хоча нас підтримує світ – ми воюємо самі. Ця війна для нас надзвичайно важка… Ми робимо усе, щоб максимально ефективно протистояти ворогу, часто застосовуємо нестандартні методи для того, щоб збивати ворожі ракети”, – підсумував він.

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