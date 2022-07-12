Зеленський надав Перемишлю відзнаку “Місто-рятівник”

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким вшанував польське місто Перемишль, що надає видатну допомогу українцям під час російської агресії.
Указом №484/2022 від 11 липня Перемишлю присвоєно почесну відзнаку “Місто-рятівник” – “за виявлені гуманізм, милосердя і солідарність з Українським народом, всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету”.
Нагадаємо, раніше президент надав відзнаку “Місто-рятівник” польському Жешуву.
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