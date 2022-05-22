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Зеленський запровадив відзнаку “Місто-рятівник” і надав її польському Жешуву

22/05/2022 17:09

Президент Володимир Зеленський встановив відзнаку “Місто-рятівник” і присвоїв її польському Жешуву (Ряшеву).

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі президента №355/2022, що підписаний 22 травня – в день візиту до Києва президента Польщі Анджея Дуди.

Місто Жешув відзначене за видатну допомогу українським біженцям та інше сприяння Україні в умовах відбиття повномасштабної агресії РФ.

“З метою відзначення виявлених жителями міст іноземних держав гуманізму, милосердя, солідарності з Українським народом у відстоюванні ідеалів свободи, миру та демократії, а також підтримки нашої держави у захисті її незалежності та суверенітету під час відсічі збройній агресії Російської Федерації проти України постановляю:
1. Встановити почесну відзнаку “Місто-рятівник” і присвоювати її містам іноземних держав, жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги громадянам України, які вимушено залишили Батьківщину внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, а також іншу вагому підтримку Україні у захисті її незалежності та суверенітету.
2. Присвоїти почесну відзнаку “Місто-рятівник” місту Жешув (Республіка Польща)”, – ідеться в указі президента України.

Довідка: Жешув/Ряшів

Жешув (Ряшів) – столиця Підкарпатського воєводства на сході Польщі. Місто існувало ще за княжих часів, з ХІ століття, як прикордонне торгово-ремісниче місто Перемишльської землі. Це був один із західних форпостів Галицької Руси, на етнічних руських та українських землях, що зрештою перейшли під владу польської корони.
Саме Ряшів був першим руським містом, яке отримало магдебурзьке право.

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Україна

Зеленський запровадив відзнаку “Місто-рятівник” і надав її польському Жешуву

Президент Володимир Зеленський встановив відзнаку “Місто-рятівник” і присвоїв її польському Жешуву (Ряшеву). Як передає “Новинарня“, про це йдеться в указі президента №355/2022, що підписаний 22 травня – в день...

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