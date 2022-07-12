У Мелітопольському районі горить склад військової техніки росіян, – Федоров

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В окупованому селищі Мирне Мелітопольського району Запорізької області горить база військової частини, де російські окупанти зберігають військову техніку.

Про це у вівторок, 12 липня, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

“Саме туди рашисти перевезли свою військову техніку після того, як тиждень тому ЗСУ завдали руйнівних ударів по російській базі в районі аеродрому в Мелітополі”, – написав Федоров у телеграмі.

За його словами, мешканці Мелітопольського району повідомляють про 25 вибухів біля Мирного.

“З боку бази окупантів засвідчили густий чорний дим. Сподіваємось на хороші новини! Віримо у ЗСУ”, – додав Федоров.

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