Окупанти заблокували найбільший житловий район Мелітополя, – Федоров

Російські окупанти заблокували один із районів Мелітополя Запорізької області, через що місцеві мешканці не можуть звідти виїхати.
Про це в понеділок, 11 липня, повідомив міський голова Іван Федоров.
“Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою”, – йдеться в повідомленні.
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