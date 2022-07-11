Окупанти заблокували найбільший житловий район Мелітополя, – Федоров

Російські окупанти заблокували один із районів Мелітополя Запорізької області, через що місцеві мешканці не можуть звідти виїхати.

Про це в понеділок, 11 липня, повідомив міський голова Іван Федоров.

“Щойно стало відомо, що окупанти заблокували проїзд та виїзд на Новий Мелітополь. Десятки тисяч мешканців спального мікрорайону відрізали від міста, аргументуючи свої дії знайденою вибухівкою”, – йдеться в повідомленні.

Читайте також:

В Мелітополі окупанти розташовують військову техніку в житлових кварталах