“Він був у самому пеклі”: на Донеччині загинув киянин Євген Олефіренко “Елвіс”

Євген Олефіренко. Фото: ФБ Bohdana Shevchenko

У бою з російськими окупантами під Бахмутом на Донеччині 7 липня загинув 33-річний командир взводу 1-ї окремої бригади спеціального призначення НГУ ім. Івана Богуна, молодший лейтенант Євген Олефіренко “Елвіс”.

Про загибель воїна пишуть у соцмережах його рідні та друзі.

“Загинув мій брат. Загинув Героєм. У бою. На сході України. Захищаючи мене, мою родину, моїх друзів і мою країну”, – повідомила сестра, журналістка Богдана Шевченко.

Вона розповіла, що Євген пішов у військо в перший же день повномасштабного вторгнення РФ, 24 лютого.

“Він готувався до цього, як і вся наша сім’я. Він – воювати. Ми – жити, перевіряючи коли був онлайн. Готувались, але так і не були готовими. Готовими зрозуміти, що тепер такий жаданий онлайн назавжди залишиться лиш цифрою: last seen yesterday at 18:14.

Женя загинув у бою, як справжній воїн. Він був у самому пеклі, зі своїм взводом, як справжній командир.

Він стрибав над вогнищем усе життя. Але це полум’я забрало його до себе. Увесь цей час ти мимоволі ловив себе на думці: а якщо це остання зустріч. А якщо це остання фотографія. А якщо це останнє повідомлення. І от воно. Останнє.

Кілька днів тому ми їздили до Женьки на схід. передавали ще одну машину. Хлопці якраз вийшли з Лисичанська. Вберегли там себе й українські книжки.

Він зустрів нас, сидячи на лавці біля шиномонтажу, закинувши ногу на коліно, руку на спинку. І, посміхаючись, затягував сигару. У цьому був весь Женя.

Ми бачились не просто годинку, а майже добу. І весь цей час ми сміялися. Слухали історії, офігівали і сміялися. Багато. Якщо прощання і мало бути, то саме таким – світлим і теплим”, – розповіла Богдана.

“В одній з останніх переписок ти написав “Не бійся мала, я двіжую, щоб ти раділа”, – згадує про чоловіка кохана Євгена, мати його донечки Марія Павловська. – Ми 15 років двіжували одне для одного для одного та разом, були щасливі кожного дня.

Я шалено вдячна за ці 15 років. Ми дорослішали разом, але так і не подорослішали Робили божевільні перформенси і розказували жарти, від яких всі перезирались, а ми угорали.

Ти надихав мене, з тобою я малювала, займалась наукою, “плавала у далекі плавання” і знала, що в мене найнадійніший тил.

Ми об’їздили пів світу разом, пірнали до морських черепах і піднімались високо в гори. 07.07.22 померла половинка мене, але я рада, що частинка тебе живе в нашій Дзвінці”.

< ► > Євген Олефіренко. Фото: ФБ Mariia Pavlovska

14 червня Євген написав у фейсбуці допис під впливом повідомлення про загибель Романа Ратушного:

“28 квітня я підтримав і зробив репост гнівного тексту Романа Ратушного про неприпустимість існування пам’ятника Булгакову в Києві. Сьогодні стало відомо про загибель Романа на полі бою.

Найменше що я можу зробити в память про Романа – це одразу ж після демобілізації приїхати на Андріївський і знести цей клятий горокракс українофоба. (Хоча дуже сподіваюся, що за час моєї відсутності в столиці цим займеться наш мер Віталій Кличко)”.

У суботу, 9 липня, Київ проводжає Євгена Олефіренка в останню путь: о 14:30 – панахида у Храмі Святого Вознесіння на Байковому цвинтарі, о 15:30 – військова церемонія перед крематорієм.

“Ми щойно привезли його до Києва – сонячного, безстрашного і назавжди усміхненого. Загинув у бою під Бахмутом. Гордість нашої родини…” – написав напередодні брат загиблого воїна, колишній народний депутат і посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Євген Валерійович Олефіренко народився 27 вересня 1988 року в Києві.

За освітою – історик. Навчався у Києво-Могилянській академії та в Уппсальському університеті у Швеції.

Як історик, він особливо захоплювався історією України і воєнною історією, хоча працював менеджером у готельному бізнесі.

“Після початку російсько-української війни у 2014-му Євген цілеспрямовано готувався до захисту України. Він навчався у Національному університеті оборони, освоював військові спеціальності, готував себе і був прикладом для десятків людей навколо”, – йдеться у повідомленні районної адміністрації Дарницького району Києва, де мешкав Олефіренко.

24 лютого Євген зустрів у військовій формі і з рюкзаком. Він мобілізувався до 206-го київського батальйону територіальної оборони, а закінчив свій бойовий шлях у Першій окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна.

За цей час Євген воював під Миколаєвом, був гранатометником і мінометником, навчав іноземних добровольців, які захищають Україну, і командував взводом.

В останні тижні його підрозділ до останнього захищав Лисичанськ на Луганщині, і він зумів вивести свій взвод з напівоточеного міста неушкодженим.

