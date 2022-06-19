На війні з рашистами загинув засновник ГО “Поклик Яру” Павло Добротворський

На війні з російськими загарбниками загинув координатор організації “Поклик Яру”, що популяризує Холодний Яр та подвиг його героїв, Павло Добротворський з позивним “Історик“.

Про це повідомляють у соцмережах його друзі й однодумці.

“Людина, що продовжувала справу Євгена Коновальця, Василя Чучупаки, Юрія Горліс-Горського і ще багатьох відданих націоналістів.

Він загинув за українське майбутнє. Він щиро вірив у те, що робив. Він був ідейником, якого наслідувала вся команда “Поклику Яру” і ще багато людей. Він — схід сонця нашої Держави. Будь певен, Друже, твоя справа житиме і продовжуватиметься у серцях відповідальної молоді нашої країни”, – йдеться у повідомленні на сторінці ГО “Поклик Яру” у фейсбуці.

“Наш Павло був переконаний, що сильна, дисциплінована і відповідальна молодь, яка підтримує один одного і любить Україну, зможе змінити її тільки на краще. Він приклад, вартий наслідування. Він той, хто навіки оселився у наших серцях, думках, діях”, — написала кураторка “Музею Майдану” Ольга Савенок.

Павло Добротворський народився на Черкащині. Закінчив Національний педагогічний університет ім. Михайла Драгоманова.

Навесні 2020 року разом з однодумцями створив громадську організацію “Поклик Яру”, яка тісно співпрацювала з 93-ю окремою механізованою бригадою “Холодний Яр”.

“Останні два роки свого життя я провів максимально усвідомлено. Не було жодного дня за ці роки без “Поклику Яру” в моїй голові. Поступова і системна розбудова невеликої, але ідейної організації, що живиться натхненням з націоналістичної Біблії — роману “Холодний Яр”, – написав Павло 13 червня, за кілька днів до загибелі.

Тоді він зазначив, що “війна — це здебільшого очікування. Очікування дає великий привілей, якого не вистачало в мирному житті: час на роздуми. Час подумати за минуле і помріяти про щасливе майбутнє після перемоги”.

Разом із чотирма товаришами за “Покликом Яру” він у перший же день повномасштабного вторгнення РФ пішов у військо.

“Поклик Яру” – це Люди, які змогли переступити свої слабкості й обрати альтернативу. Я збирав цих Людей довго і наполегливо, виховував їх і водночас себе, щоб бути прикладом.

Я щасливий. Бо можу спостерігати, як ці Люди готуються працювати влітку, навчаючи молодь рятувати життя. Без мене і ще чотирьох членів команди, які взяли в руки зброю. Це доводить, що почата мною справа стала нашою. Що це рух, який неможливо зупинити, і який буде рости й живити себе новими Людьми.

Я мрію. Мрію, що в “Поклику Яру” будуть десятки людей, які будуть пропорційно збільшувати масштаб нашої роботи і запалювати вогонь Холодного Яру в людських серцях. Мрію, що цього року наша команда зросте новими Людьми і буду щасливий бачити, як відповідальна молодь формує генерацію з зовсім іншим підходом до життя.

І колись, крізь роки буде приємно знати, що саме Ти стояв біля витоків цього нестримного руху, що набирає обертів”, – написав Історик у своєму фактично заповіті, закликавши молодь реєструватися на цьогорічний вишкіл “ПЯ”.

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