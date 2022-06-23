Загинув Народний герой України Андрій Верхогляд із 72-ї бригади, який у 2017-му з Кизилом взяв позицію “Алмаз” під Авдіївкою

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У боях за Україну загинув військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців старший лейтенант Збройних сил України Андрій Верхогляд.

Про це в четвер, 23 червня, повідомив у фейсбуці журналіст Володимир Рунець.

“Усвідомити, що ти тепер у кращому, більш справедливому світі, мені не дає чи то мій власний егоїзм, чи то розум так захищається від страшної правди. Я не знаю. Я згадую ту нашу першу зустріч в Авдіївці, згадую, скільки всього ми пережили – наче за плечима не роки, а століття міцної, справжньої дружби.

Я знаю всі твої вчинки, знаю як ти беріг людей, знаю, як щодня наближав Україну до перемоги. Ти – майбутнє, яке немита наволоч у нас намагається забрати”, – написав Рунець.

Старший лейтенант Андрій Верхогляд“Лівша” – Народний герой України, відомий за боями в районі Авдіївки 2017 року (позиція “Алмаз”). Цю операцію тоді очолив Герой України, заступник командира 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Андрій Кизило – він геройськи загинув 29 січня 2017 року в боях на Донеччині.

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