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Пішла до суду справа колаборанта, який був “старостою” у Бучанському районі під окупантами

09/07/2022 13:56

За колабораційну діяльність у період окупації притягнули жителя Київської області. Під росіянами він обійняв посаду так званого “старости” кількох сіл у Бучанському районі.

Про це в суботу, 9 липня, повідомляють пресслужби Офісу генпрокурора та Національної поліції України.

Обвинувальний акт стосовно мешканця Київщини скеровано до суду за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, “під час тимчасової окупації населених пунктів Київщини зловмисник співпрацював із ворогом — передавав документацію з селищної ради військовим РФ стосовно учасників АТО та осіб, які брали участь в ООС, стратегічних об’єктів інфраструктури Бучанського району. Крім того, агітував місцеве населення підтримувати та співпрацювати з окупантами, роздаючи їм гуманітарну допомогу від РФ.

У березні 2022 року за вказівкою окупантів чоловік організував збори, де його призначили “старостою” кількох сіл. Це “крісло” він займав, допоки українські захисники не звільнили Київщину від російської армії”, – повідомила в прокуратурі.

У травні під час затримання поліцейські проводили обшуки у зловмисника та вилучали гуманітарну допомогу від окупантів, “чорнові” записи та інші докази. Після цього за клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу оперативних працівників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України та Департаменту військової контррозвідки СБУ.

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Україна

Пішла до суду справа колаборанта, який був “старостою” у Бучанському районі під окупантами

За колабораційну діяльність у період окупації притягнули жителя Київської області. Під росіянами він обійняв посаду так званого “старости” кількох сіл у Бучанському районі. Про це в суботу, 9 липня,...

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