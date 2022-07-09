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Економічна криза у Шрі-Ланці: протестувальники захопили резиденцію президента, який просив про допомогу Путіна

09/07/2022 16:04

Учасники масових протестів у Шрі-Ланці захопили президентський палац у найбільшому місті країни Коломбо.

Про це в суботу, 9 липня, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У соцмережах оприлюднюють відео, з яких видно, що кімнати в резиденції президента переповнені людьми, сотні протестувальників стоять у дворі на газоні, а інші стрибають і граються в басейні.

Сам президент країни Готабай Раджапакса напередодні виїхав із резиденції. Згідно з повідомленнями деяких ЗМІ, він намагається вилетіти з міжнародного аеропорту Коломбо.

“Президента супроводили в безпечне місце. Він усе ще президент, його охороняють військові”, – з посиланням на  високопоставлене джерело зі сфери оборони повідомляє AFP.

Протестувальники в басейні президентського палацу

Прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе скликав екстрену нараду лідерів своєї партії та наказав спікеру негайно зібрати парламент.

Протести, спричинені економічною кризою, тривають на Шрі-Ланці з березня 2022 року. У країні з 22-мільйонним населенням зашкалює інфляція, гостро не вистачає палива, продовольства та ліків.

Криза призвела до значного дефіциту товарів першої необхідності, таких як паливо, ліки та газ для приготування їжі. Це змушує людей стояти в довгих чергах, аби купити обмежені запаси.

9 липня до маршу з вимогою відставки президента приєдналися десятки тисяч людей з усієї країни.

Для розгону демонстрантів поліція застосувала водомети та сльозогінний газ. Щонайменше 33 людини, зокрема співробітники сил безпеки, отримали поранення й були госпіталізовані.

Поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ

Влада намагалася запобігти суботнім протестам, оголосивши з п’ятниці комендантську годину, але її довелося скасувати, після того як правозахисні групи та опозиційні партії виступили проти.

Нинішня економічна криза у Шрі-Ланці – найгірша з 1948 року, коли держава вийшла з-під контролю Великої Британії. Поглиблення економічної кризи призвело до того, що старший брат президента, Махінда Раджапакса, був змушений піти у відставку з посади прем’єр-міністра в травні.

Влада звинувачувала в цьому пандемію COVID-19, яка практично знищила туристичну галузь Шрі-Ланки – одне із найбільших джерел іноземної валюти.

Щоб вирішити проблему дефіциту палива, уряд намагався отримати його в кредит від інших країн, але поки що безрезультатно.

Черги на заправках Шрі-Ланки в кінці червня:

За кілька днів до кульмінації протестів президент Раджапакса заявив, що “провів дуже продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним”.

“Я подякував йому за всю підтримку, яку надає його уряд для подолання минулих викликів, і попросив про допомогу з кредитами для імпорту палива в Шрі-Ланку для подолання поточних економічних проблем”, – повідомив президент країни у твітері 6 липня.

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