Економічна криза у Шрі-Ланці: протестувальники захопили резиденцію президента, який просив про допомогу Путіна

Учасники масових протестів у Шрі-Ланці захопили президентський палац у найбільшому місті країни Коломбо.

Про це в суботу, 9 липня, повідомляє Бі-Бі-Сі.

У соцмережах оприлюднюють відео, з яких видно, що кімнати в резиденції президента переповнені людьми, сотні протестувальників стоять у дворі на газоні, а інші стрибають і граються в басейні.

This is Colombo right now. Outside Presidential Secretariat. GR’s whereabouts unknown. A resignation to be announced soon?#SriLanka #SriLankaProtests pic.twitter.com/iRPF89NfW6

— Jamila Husain (@Jamz5251) July 9, 2022