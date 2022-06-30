Президент Індонезії в Москві передав послання Зеленського Путіну

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив, що передав лідеру Російської Федерації Володимиру Путіну лист від президента України Володимира Зеленського.

Про це в четвер, 30 червня, інформує “РИА Новости”.

“Я передав послання президента Зеленського до президента Путіна і висловив свою готовність налагодити спілкування між двома лідерами”, – сказав Відодо на пресконференції в Москві.

Водночас індонезійський лідер не уточнив, про що йдеться у посланні.

Нагадаємо, напередодні президент Індонезії відвідав Україну, побував у передмісті Києва, зруйноване російськими військовими, а також провів зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

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