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Зеленський зустрівся з президентом Індонезії Відодо перед його поїздкою до Путіна, домовилися про безвіз

29/06/2022 19:34

Україна та Індонезія домовилися про введення безвізового режиму між державами.

Про це ввечері в середу, 29 червня, повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції зі своїм індонезійським колегою Джоко Відодо.

“Радий повідомити про домовленість започаткувати безвізовий режим між нашими країнами. Це гарна новина, це важливо для наших народів з усіх точок зору: для економіки, для соціального розвитку, для освіти, зв’язків між людьми”, – сказав глава держави.

Він додав, що разом із президентом Індонезії обговорив питання повоєнної відбудови України.

“Я запрошую Індонезію та індонезійські компанії та спеціалістів долучитись до цього масштабного проєкту – найбільшого економічного проєкту в Європі нашого часу”, – сказав український президент.

На спільному з Відодо брифінгу Зеленський також наголосив, що участь України в саміті держав G20, що пройде на острові Балі в листопаді, залежатиме від ситуації з безпекою та складу учасників саміту.

Президент Індонезії прибув в Україну вранці в середу, відвідав передмістя Києва, зруйноване російськими військовими, а також провів переговори в Києві.

Завтра Відодо має вирушити до Росії для переговорів із Володимиром Путіним.

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