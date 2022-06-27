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Кремль анонсував участь Путіна у саміті G20

27/06/2022 20:10

Російська Федерація отримала запрошення взяти участь у саміті G20 та участь президента Володимира Путіна “передбачається”.

Про це в понеділок, 27 червня, заявив помічник президента Юрій Ушаков, передає “Європейська правда” з посиланням на росЗМІ.

“Так, ми підтвердили, що наша участь передбачається. Ми відповіли позитивно, ми відповіли, що зацікавлені взяти участь”, – сказав Ушаков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на участь у саміті G-20 наприкінці квітня.

Наступний саміт 20 найбільших промислово розвинених країн і країн, що розвиваються, відбудеться на індонезійському острові Балі в середині листопада 2022 року. До цієї групи поки що належить і Росія, тому участь Путіна можлива.

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